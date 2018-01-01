По причине холодов практически замерз Ниагарский водопад

В результате, тысячи туристов в эти дни приезжают к водопаду. Многие хотят полюбоваться столь необычным для всех зрелищем.

Однако, поток не остановился. Поднимающаяся водяная пыль достаточно быстро становится инием, поэтому все вокруг становится замерзшим.

Столь низкая температура в американском штате Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио оказалось причиной того, что едва не замерз Ниагарский водопад.

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