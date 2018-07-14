На выходных в Москве ограничили движение по причине чемпионата мира

В выходные полностью перекрыта улица Ильинка, центр Москвы.



Сегодня в связи с проведением в Большом театре гала-концерта, который посвящен закрытию мундиаля, для движения транспорта в промежуток времени - с 19:00 14 июля до 03:00 15 июля - недоступна одна полоса движения на Петровке. Это часть дороги от Копьевского переулка до театрального проезда.

Также, в субботу и воскресенье для движения закрыли Лужнецкий проезд, набережные Новодевичья, Ростовская и Саввинская, улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).

В выходные дни закроют съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК), район стадиона "Лужники", Это тот съезд, который ведет на улицу Хамовнический Вал и часть территории с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Текст: Т. Сокот



