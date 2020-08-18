Трамп помилует активистку за права женщин XIX века Сьюзан Б. Энтони





Делая объявление во вторник - к столетней годовщине принятия 19-й поправки, которая предоставила американским женщинам право голоса, - Трамп сказал: «Ее так и не помиловали. Почему так долго?»

Энтони арестовали в 1872 году после незаконного голосования.

Позже она была признана виновной в незаконном голосовании в ее родном штате Нью-Йорк присяжными, состоящими исключительно из мужчин.

Энтони умерла за 14 лет до ратификации 19-й поправки 18 августа 1920 года.

Вместе со своей женой Меланией Трамп на мероприятии в Белом доме Трамп также подписал прокламацию, посвященную 100-летию 19-й поправки.

На прошлой неделе Трамп объявил о своей поддержке памятника в Вашингтоне, округ Колумбия, в честь женщин, известных как суфражистки, которые подали прошение о праве голоса.

«Женщины доминируют в Соединенных Штатах - я думаю, мы можем сказать это очень сильно», - сказал он, отметив, что сейчас в Конгрессе работает рекордное количество женщин.

Его заявление прозвучало, когда Трамп пытается привлечь на свою сторону женщин-избирателей из пригорода.

Это также происходит на фоне разногласий по поводу голосования по почте, в котором критики говорят, что Трамп пытается делегитимизировать предстоящие президентские выборы в ноябре, лишив почтовую службу США средств.

Текст: Т. Сокот



