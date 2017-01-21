Дональд и Меланья Трампы станцевали на инаугурации под хит Уитни Хьюстон

На балу, устроенном в честь инаугурации нового американского лидера, Дональд Трамп станцевал первый танец со своей супругой Меланьей, новоиспеченной первой леди (к слову, бывшей фотомоделью). Компанию президентской чете Трампов составил вице-президент Майк Пенс с женой Карен.





Первый танец теперь уже полноправный глава Соединенных Штатов со своей половиной исполнили под запись нетленного хита «I Will Always Love You» в исполнении американской певицы Уитни Хьюстон, умершей в 2012 году. Для столь важного события его 46-летняя супруга выбрала белоснежное приталенное платье в пол, выгодно подчеркивающее ее фигуру и оголяющее плечи. Осиную талию первой леди подчеркивал тонкий красный поясок.

Текст: Е. Скобелева