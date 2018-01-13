В результате ДТП в ХМАО пострадали люди – шесть человек

Шесть человек, в том числе ребенок, травмированы в ДТП, которое случилось сегодня на дороге Сургут – Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югре. О случившемся общественность проинформировали представители пресс-службы ГУ МВД по региону.



В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "сегодня около 11:00 часов по местному времени на 47-м км автодороги Сургут - Когалым произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и Nissan. В результате аварии травмированы шесть человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу Сургута".

Что касается состояния пострадавших, эта информация отсутствует.

Текст: Т. Сокот



