Трамп объявил о мирном соглашении между Бахрейном и Израилем





«Вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней», - написал он в Твиттере.

На протяжении десятилетий большинство арабских государств бойкотировали Израиль, настаивая на том, что они будут устанавливать связи только после урегулирования палестинского конфликта.

В прошлом месяце Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились нормализовать свои отношения с Израилем.

Было много предположений, что Бахрейн может последовать их примеру.

Трамп, который в январе представил свой ближневосточный мирный план, направленный на урегулирование израильско-палестинского конфликта, помог согласовать оба соглашения.

Бахрейн - только четвертая арабская страна на Ближнем Востоке - после ОАЭ, Египта и Иордании - признавшая Израиль с момента его основания в 1948 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «взволнован» тем, что в пятницу удалось достигнуть «еще одно мирное соглашение» с другой арабской страной.

«Это новая эра мира. Мир за мир. Экономика для экономики. Мы инвестировали в мир в течение многих лет, и теперь мир будет вкладывать в нас», - сказал он.

«Очередной исторический прорыв сегодня!» Трамп написал в Твиттере, добавив: «Два наших ВЕЛИКИХ друга, Израиль и Королевство Бахрейн, соглашаются на мирное соглашение».

Президент также разместил в Твиттере копию совместного заявления трех лидеров - Трампа, на Нетаньяху и короля Бахрейна Хамада бин Исы бин Салмана аль-Халифы.

«Это исторический прорыв к дальнейшему миру на Ближнем Востоке», который «повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе», - говорится в заявлении.

ОАЭ приветствовали последний шаг. Представители Министерства иностранных дел заявило, что это «еще одно важное историческое достижение, которое внесет огромный вклад в стабильность и процветание региона».

Однако палестинские официальные лица ответили гневно. Министерство иностранных дел Палестины отозвало своего посла в Бахрейн для консультации, и в заявлении палестинского руководства говорилось о «огромном вреде, который он наносит неотъемлемым национальным правам палестинского народа и совместным действиям арабов».

Палестинцы уже давно рассчитывают на единый арабский ответ по вопросам ухода Израиля с оккупированной территории и принятия палестинского государства.

Хамас, воинствующая исламистская группировка, контролирующая Газу, заявила, что этот шаг «наносит серьезный ущерб делу палестинцев».

Текст: Т. Сокот



