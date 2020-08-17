Кластер коронавируса церкви в Южной Корее вызывает тревогу









Многие ситуации связаны с церковью Саранг Джеил, пастор которой активно критиковал президента Мун Чжэ Ина.





Другая церковь, Церковь Иисуса Синчхонджи, была определена ранее в этом году как крупнейший вирусный кластер в Южной Корее.





Выяснилось, что спорная группа связана с более чем 5200 случаями.





Что мы знаем о текущей вспышке?





Южная Корея сообщила о 279 новых случаях заражения вирусом в воскресенье - впервые с марта, когда количество новых ежедневных заражений превысило 200.





Еще 197 случаев зарегистрированы в понедельник - четвертый день подряд, когда число зараженных выражалось трехзначными цифрами.





Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 15 515 человек.





По данным столичного правительства Сеула, по меньшей мере 312 новых случаев были связаны с церковью Саранг Джейл.





«Из 4000 прихожан Саранг Джейл ... 3400 находятся на карантине и 2000 человек прошли обследование», - сказал заместитель министра здравоохранения Ким Ганглип в отчете.





«Из них 312 дали положительный результат ... высокий показатель положительных результатов - 16,1%».





Ким также раскритиковал церковь, заявив, что ее список членов был «неточным» и, таким образом, «есть трудности с отслеживанием каждого члена церкви».





По словам Ёнхапа, церковь вызвала серьезный гнев: более 200 000 человек подписали онлайн-петицию с призывом к задержанию ведущего пастора Джун Кван Хуна.





Президент Мун сказал, что эта вспышка представляет собой самую большую проблему для борьбы с вирусом, поскольку кластер связан с церковью Синчхонджи.





Лидер церкви Синчхонджи Ли Ман Хи арестован ранее в этом месяце.

Его обвиняют в сокрытии информации о членах группы и сборищах от контактных трассеров.





Церковь заявила, что он беспокоился о безопасности своих членов, но никогда не скрывал информации.





«Выдача судом ордера на арест не означает вынесения обвинительного приговора», - говорится в заявлении церкви. «Будут предприняты все возможные усилия, чтобы раскрыть правду на предстоящих судебных процессах».





Что мы знаем о церкви Саранг Джейл?





О самой церкви в Сеуле известно не так много, но гораздо больше известно о ее главном пасторе Джун Кван Хуне.





63-летний мужчина в течение многих лет был откровенным критиком правительства и, как сообщается, возглавлял несколько антиправительственных митингов в Сеуле.





В выходные он нарушил правила самоизоляции, приняв участие в митинге.





Президент Мун вызвал членов церкви, которые следовали за Цзюнь на митинге, заявив, что они приняли участие в «непростительном акте, который угрожает жизни людей».





Джун говорил своим последователям на митинге в начале этого года, что «умереть от болезни - это патриотично», и добавил, что «те, кто страдает от болезней, будут исцелены, если они посетят митинг».





В начале этого года Джун был обвинен в диффамации после того, как он назвал президента Муна шпионом Северной Кореи.





В воскресенье правительство Сеула заявило, что примет меры против Джуна за нарушение правил самокарантина и препятствование усилиям властей по сдерживанию распространения вируса.





Южная Корея в настоящее время ограничивает внутренние собрания до 50 человек и собрания на открытом воздухе до 100 человек.





Это рекламировалось как история успеха в борьбе с Covid-19 после того, как в начале этого года специалисты зафиксировали небольшое количество случаев.





Он успешно использовал агрессивное отслеживание и широкомасштабное тестирование для сдерживания первой вспышки, но в последние недели наблюдались постоянные вспышки.





Текст: Т. Сокот



