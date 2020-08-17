Кластер коронавируса церкви в Южной Корее вызывает тревогу
17.08.2020 10:48 / В мире / Прочли: 428 человек
Южная Корея переживает самый большой ежедневный скачок числа случаев коронавируса за пять месяцев - только в воскресенье зарегистрировано 279 случаев.
Многие ситуации связаны с церковью Саранг Джеил, пастор которой активно критиковал президента Мун Чжэ Ина.
Другая церковь, Церковь Иисуса Синчхонджи, была определена ранее в этом году как крупнейший вирусный кластер в Южной Корее.
Выяснилось, что спорная группа связана с более чем 5200 случаями.
Что мы знаем о текущей вспышке?
Южная Корея сообщила о 279 новых случаях заражения вирусом в воскресенье - впервые с марта, когда количество новых ежедневных заражений превысило 200.
Еще 197 случаев зарегистрированы в понедельник - четвертый день подряд, когда число зараженных выражалось трехзначными цифрами.
Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 15 515 человек.
По данным столичного правительства Сеула, по меньшей мере 312 новых случаев были связаны с церковью Саранг Джейл.
«Из 4000 прихожан Саранг Джейл ... 3400 находятся на карантине и 2000 человек прошли обследование», - сказал заместитель министра здравоохранения Ким Ганглип в отчете.
«Из них 312 дали положительный результат ... высокий показатель положительных результатов - 16,1%».
Ким также раскритиковал церковь, заявив, что ее список членов был «неточным» и, таким образом, «есть трудности с отслеживанием каждого члена церкви».
По словам Ёнхапа, церковь вызвала серьезный гнев: более 200 000 человек подписали онлайн-петицию с призывом к задержанию ведущего пастора Джун Кван Хуна.
Президент Мун сказал, что эта вспышка представляет собой самую большую проблему для борьбы с вирусом, поскольку кластер связан с церковью Синчхонджи.
Лидер церкви Синчхонджи Ли Ман Хи арестован ранее в этом месяце.
Его обвиняют в сокрытии информации о членах группы и сборищах от контактных трассеров.
Церковь заявила, что он беспокоился о безопасности своих членов, но никогда не скрывал информации.
«Выдача судом ордера на арест не означает вынесения обвинительного приговора», - говорится в заявлении церкви. «Будут предприняты все возможные усилия, чтобы раскрыть правду на предстоящих судебных процессах».
Что мы знаем о церкви Саранг Джейл?
О самой церкви в Сеуле известно не так много, но гораздо больше известно о ее главном пасторе Джун Кван Хуне.
63-летний мужчина в течение многих лет был откровенным критиком правительства и, как сообщается, возглавлял несколько антиправительственных митингов в Сеуле.
В выходные он нарушил правила самоизоляции, приняв участие в митинге.
Президент Мун вызвал членов церкви, которые следовали за Цзюнь на митинге, заявив, что они приняли участие в «непростительном акте, который угрожает жизни людей».
Джун говорил своим последователям на митинге в начале этого года, что «умереть от болезни - это патриотично», и добавил, что «те, кто страдает от болезней, будут исцелены, если они посетят митинг».
В начале этого года Джун был обвинен в диффамации после того, как он назвал президента Муна шпионом Северной Кореи.
В воскресенье правительство Сеула заявило, что примет меры против Джуна за нарушение правил самокарантина и препятствование усилиям властей по сдерживанию распространения вируса.
Южная Корея в настоящее время ограничивает внутренние собрания до 50 человек и собрания на открытом воздухе до 100 человек.
Это рекламировалось как история успеха в борьбе с Covid-19 после того, как в начале этого года специалисты зафиксировали небольшое количество случаев.
Он успешно использовал агрессивное отслеживание и широкомасштабное тестирование для сдерживания первой вспышки, но в последние недели наблюдались постоянные вспышки.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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