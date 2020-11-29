Эксперт о способе и пользе изменения геолокации в телефоне





Благодаря этой технологии вполне реально поменять свое местонахождение, вплоть до региона. Это мнение принадлежит старшему специалисту по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергею Кузьменко.

Поэтому VPN позволяет уйти от региональных цен, отличающихся для разных стран. Иногда это касается регионов внутри одного государства.

Самая значительная разница – это авиабилеты и видеоигры. Таково мнение Кузьменко.

VPN используется для того, чтобы скрыть свой "цифровой след" при серфинге в Сети.

Также VPN значительно повышает уровень конфиденциальности и безопасности, защищая данные от мошенников, считает Кузьменко.

Текст: Т. Сокот



