ЧП в Советской Гавани: в многоквартирном доме взорвался газ, есть пострадавшие
По последней информации, четыре женщины пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Советской Гавани. Как рассказал министр здравоохранения по Хабаровскому краю Александр Витько, пострадавших доставили в центральную районную больницу.
У одной женщины – ушиб мягких тканей, у двух – ожоги
средней тяжести. Четвертая пациентка находится в шоке из-за обширного ожога.
После стабилизации состояния ее транспортирую в ожоговый центр Хабаровска.
Как сообщили в Дальневосточном центре МЧС, взрыв бытового
газа на пятом этаже кирпичного жилого дома по улице Рабочая прогремел около
14:00 по местному времени (7:00 мск). За ним последовало возгорание в квартире.
Всего повреждены две квартиры и крыша дома.
На место происшествия из Хабаровска прибыли оперативные группы
Дальневосточного регионального центра МЧС и главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю. В следственном комитете добавили, что по факту взрыва в
жилом доме возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - "Выполнение работ
либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей".
Текст: Е. Скобелева