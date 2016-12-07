ЧП в Советской Гавани: в многоквартирном доме взорвался газ, есть пострадавшие

У одной женщины – ушиб мягких тканей, у двух – ожоги средней тяжести. Четвертая пациентка находится в шоке из-за обширного ожога. После стабилизации состояния ее транспортирую в ожоговый центр Хабаровска.



Как сообщили в Дальневосточном центре МЧС, взрыв бытового газа на пятом этаже кирпичного жилого дома по улице Рабочая прогремел около 14:00 по местному времени (7:00 мск). За ним последовало возгорание в квартире. Всего повреждены две квартиры и крыша дома.

На место происшествия из Хабаровска прибыли оперативные группы Дальневосточного регионального центра МЧС и главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В следственном комитете добавили, что по факту взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".